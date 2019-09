JUHTKIRI: Mehikene männikus

Täiskasvanuil, kes vähemalt korra elus metsas seenel käinud, on vastus varnast võtta. Lapsed aga, kelle kodus seentest midagi ei peeta ning kes pole kunagi isa, ema või vanavanematega metsas seenel käinud, võivad mõistatuse üle pead murdma jäädagi. Kui nad just internetist õiget vastust ei leia.

Paraku ei saa täiskasvanutegi kohta öelda, et nad kõigil metsas leitud seentel vahet teeks: see on mürgine, too aga paras purki või pannile panna.