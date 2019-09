Projektikirjutaja astub kohtu ette

"Peamiseks etteheiteks on valeandmete esitamine PRIA-le, et saada suuremaid toetussummasid," ütles prokuratuuri pressiesindaja Liivi Reinhold .

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo uurimise andmeil oli 2013–2014 punutud skeemidega seotud veel ettevõte King Kong Five. Seimkivi nime all oli see osaühing varem seotud Berensiga, kuid tänaseks on ettevõtte juhatuses ainult Rein Roosmaa. Firmade matjast tankisti äritegevuse sisuks on kõrbenud ärimeeste naha päästmine.