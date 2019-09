Valla rahalehma on noolinud kõik soojafirmad

Kallas ütles Saarte Häälele, et Kuressaare Soojuse väärtuse hindamise vajaduse tõstatasid ettevõtte nõukogu liikmed, kuid tal on olnud kontaktid ka kõikide Eesti suuremate soojafirmadega. "Need on olnud nendepoolsed kontaktid ja aset leidnud juba alates 2015. aastast. Eestis on neli suuremat tootjat ja enamik nendest on käinud ka linnavalitsuse kabinetis," lausus ta. "Kõikidele huvilistele olen öelnud, et soojafirma müük on volikogu otsustada," lisas vallavanem.

Kallas kinnitas, et mingit põletavat vajadust vallal Kuressaare Soojust müüa ei ole ja kõik kavandatud investeeringud suudetakse plaani järgi ellu viia ja rahastada.

"Meil puudub see surve, mis on enamikel Eesti omavalitsustel olnud soojaettevõtete müügi põhjuseks," lausus ta. "Ootame analüüsid ära. Võib-olla selgub, et ettevõte on nii väärtuslik, et seda ei tasugi müüa või oleks hind nii kõrge, et ostjat ei leidugi," lisas ta.

Vähemalt viimased kuus aastat ei ole Kuressaare Soojusest dividende võetud ja lõviosa kasumist on läinud investeeringuteks. See on Kallase sõnul olnud ka müümise pooldajate argumendiks – kui omavalitsus sealt nagunii tulu ei saa, siis milleks teda hoida. Samas ei välistanud ta, et tuleb aeg, kus soojafirmast saab taas omanikutulu võtta ja seda vallaeelarve kaudu avalikkusele vajalike kulutuste katteks kasutada. Hetkeseisuga seisab firma jaotamata kasumi real koguni 10,3 miljonit eurot.