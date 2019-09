JUHTKIRI: Abivajaja ajast ei küsi

Tasub meenutada, et suuremate koolide juhid hoiatasid vallavalitsust juba kevadtalvel, et ei maksa vana süsteemi lõhkuda enne, kui uus on valmis. Väikeste koolide puhul ei olnud olulist vahet, kuna korralikku teenust polnud enamikul niigi. Kuressaare gümnaasium ja Saaremaa ühisgümnaasium palusid vähemalt alguses jätta tugispetsialistid kooli hingekirja. Vallavalitsus keeldus.