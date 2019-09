Saaremaa vald tõmbab lepingust maha 19 objekti

46 objekti jaoks oleks vaja 22,3 miljonit eurot. Valla omapoolse rahastusega tehtavaid objekte on 26, kogumaksumusega 16,6 miljonit eurot. Niits märkis, et 2018. ja 2019. aasta eelarvest on objektidele juba antud 11,9 miljonit eurot.