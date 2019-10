JUHTKIRI: Kesklinn pole mänguvaip

Arhitektide suurepärane plaan, kuidas autod ja jalakäijad koos liiklusruumi jagavad, oli juba eos läbikukkumisele määratud. Nüüd oli seda vaja vaid tõestada. Ametkonnad ütlevad aga, et ootame ja vaatame. Kui kaua? Kuni esimene õnnetus käes?

Maanteeametil oli hiljuti kampaania, et lapsevanem näitab, kuidas liikluses õigesti käituda ning laps siis õpib ja oskab. Mis sõnumi saadame me lastele, kui läheme suvaliselt igal pool autode vahelt üle tee? Laps võib aru saada, et nii käituda ongi normaalne.