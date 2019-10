Kummeli põik 1 sai uue konkursi

Hektarisuuruse kinnistu 10 aastaks seatava hoonestusõiguse algtasu on 0,70 eur/m². Hoonestaja on kohustatud ehitised kinnistul omal kulul välja ehitama vastavalt kehtivale detailplaneeringule ja ehitusprojektidele. Ehitiste püstitamise tähtaeg on 30. september 2023.