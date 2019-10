Algas konkurss Erik Haameri kunstiauhinnale

Auhind on Saaremaa vallavalitsuse ja Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi koostöös väljaantav tunnustus, mis omistatakse eesti autorile, kelle 2019. aasta loomingus on kunstiliselt kõrgel tasemel leidnud mõtestamist Eestimaa saatus ja siinsete inimeste elu. Eelistatud on merega seotud saareline eluviis, kodumaalt väljarännanute käekäik mujal maailmas ja inimsust laiemalt puudutavad eksistentsiaalsed teemad ning üldinimlikud väärtused.