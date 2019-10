JUHTKIRI: Keerulised valikud

Sõrve sääre tuletorni avamine on selle paiga viimasel kahel aastal turistide tõeliseks huviobjektiks muutnud. Iseenesestmõistetav oleks, et vald paneb piirkonna arengule õla alla. Olgu see siis kasvõi mõne hoone korrastamine avalike WC-de rajamise tarvis. Sama räägivad ka vallaisad, põhjendades seda, miks Sääre tuletorni juures asuv vallale kuuluv hoone oleks väärt 350 000-eurost remonti.