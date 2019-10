Tellijale

Sensatsioonilisest kooliuuendusest Ühendkuningriigis kirjutas lõppeval nädalal Londoni tabloid The Daily Mail. Uuenduse vastaste arvates pole see midagi muud kui alaealiste seksualiseerimine.

Palju kära tekitanud koolitunnid viiakse läbi uue õppeprogrammi "Kõik minust" (ingl k All About Me) raames. Praegu juurutatakse seda programmi katseliselt Kesk-Inglismaa Warwickshire´ maakonna 241 põhikoolis. Ettevõtmise vastased hoiatavad, et õppetöö käigus võidakse lapsi varustada seksuaalset iseloomu omavate õppematerjalidega.