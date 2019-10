JUHTKIRI: Uputama projekteeritud

See, kui laine põrandal laksub, võib ju mõnele tunduda eksootikana ja panna irvhambaid jagama soovitusi probleemist hoopis kasu lõigata. Stiilis: nimetage Vaekoja pubi ümber Veneetsia pubiks, andke klientidele kalamehesaapad ja ujumislestad jalga ning vaadake, kuis külastajad tormi jooksevad. Tegelikult on olukord kaunis nutune, sest vesi kahjustab hoone konstruktsioone ja pidev niiskus tekitab majas hallitust. Suured sügissajud ent ootavad alles ees.

Sellest, et nende ühinemislepingu objektide jaoks vallal raha ei jätku, on Saarte Hääl kirjutanud rohkem kui korra. Eile tegi Saaremaa vallavalitsus aga ettepaneku need objektid valla eelarvestrateegiasse lisada. Tõsi, Kuressaare Vanalinna koolil tuleb siis oma hoone renoveerimist oodata kaks aastat kauem.