Vilsandlasest sai Taani suurfirma peadirektor

Teär tunnistas, et on aastaid olnud Bang & Olufseni toodangu austaja ning omab ka ise mitmeid nende tooteid. Firma toodab kõrgkvaliteetseid kõlareid, kõrvaklappe, telereid ja erinevaid aksessuaare. "See on unikaalne luks- ja elustiilibränd," nentis ta. "Ootan väga selle organisatsiooni liikmeks olemist," kinnitas Teär.