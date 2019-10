Leisi sotsiaaltööspetsialistiks saab Maret Ignatovitš

"Maret omab töökogemust sotsiaaltöö alal ja on valmis panustama oma teadmiste ja kogemustega sotsiaaltöö arengusse Saaremaa vallas," põhjendas Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd, miks kahest kandidaadist just Ignatovitš välja valiti. "Mareti kasuks rääkis ka asjaolu, et ta pidas oma töös oluliseks läheneda iga inimese probleemile individuaalselt, mis on sotsiaaltöös peamine lähenemisviis."