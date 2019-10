Vallajuhtide vastuvõtt teatrietendusega veel ei asendu

Kultuuri kureeriva abivallavanema Helle Kahmi sõnul tasub vastuvõtu formaati alati ümber vaadata. Teatrietendus on üks idee ja tema arvates üks väga hea idee.

Vallavanem Madis Kallas ütles, et volikogu esimehega on kokku lepitud arutelu teatrietenduse osas 2021. aasta kontekstis. Nii suureks muudatuseks vajatakse tema sõnul rohkem aega kui veebruarini 2020 jäänud loetud kuud. Kuressaare Teatri loominguline juht Aarne Mägi ütles, et 2020. aasta veebruariks ei saaks korralikku etendust ajapuuduse tõttu mitte mingil juhul.