JUHTKIRI: Unistus valgest laevast?

Jättis ju ettevõtjaid võimalus Mõntu–Ventspilsi liini operaatoriks saada külmaks isegi siis, kui vallavalitsus neile soodsaid tingimusi pakkus. Võiks ju käsi laiutada ja tõdeda, et läks selle hankega, nagu läks. Mõntu sadama süvendamisse maetakse aga – või oleks kohasem kasutada sõna "uputatakse" – 400 000 eurot riigi raha.

Kui suurt rolli mängis säärases "erijuhtumis" tõik, et sadama omanik, ettevõtja Mihkel Undrest on Keskerakonna piirkonnajuht, teavad ilmselt kõige paremini asjaosalised. Kas siin lõhnab poliitilise korruptsiooni järele või mitte, otsustagu igaüks ise.

Riigi rahasüst läinuks ehk asja ette, kui unistus laevaliinist Lätiga teoks saanuks. Või saaks. Kui tõenäoline on aga see, et vald järgmise hankega operaatori leiab? Või jääbki unistus laevaliinist Lätiga unistuseks valgest laevast, mis iialgi ei tule?