JUHTKIRI: Kes kahjud kannab?

Eelmisel nädalal tunnistas abivallavanem Jaan Leivategija Saaremaa vallavolikogu istungil, et keskväljaku olukord pärast remonti – vähemalt see, mis sademevete äravoolu puudutab – on halb. Ning et ekspertiis näitab: projekti koostamisel pole kasutatud neid lähteandmeid, mida oleks pidanud kasutama.