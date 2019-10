Kuressaares kaob üle saja parkimiskoha

Eelmisel nädalal sulges keelumärgiga oma Tallinna tänava äärse parkla Saare Kinnisvara. Selle esindaja Toomas Taruse sõnul on tal maatükiga omad plaanid ning neid on parem ellu viia, kui autosid parasjagu peal pole. Tarus lisas, et 20 aastat on ta linnarahvale tasuta parkimist pakkunud.