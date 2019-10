Muhu plaanib ujulat ja uut külakeskust Hellamaale

Muhu vallavanema Raido Liitmäe sõnul algab spordihalli ja ujula projekteerimine kas järgmisel või ülejärgmisel aastal. Sõltuvalt sellest, kuidas õnnestub saada toetust, võib ehitus pihta hakata kõige varem 3–4 aasta pärast. Lähiaastate teine suur projekt on Hellamaa külakeskuse rekonstrueerimine, mille projekteerimine juba käib.

Raido Liitmäe sõnul tohib omavalitsuse netovõla koormus olla kuni 60%, Muhu vallas jäi see aga isegi tänavuse erakordse investeerimismahu tingimustes 30% juurde. "See annab kindluse, et vald saab ka edaspidi vajalike asjade jaoks laenu võtta," rõõmustas vallavanem Liitmäe.