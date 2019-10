Kõik Saaremaa endised omavalitsusjuhid ütlevad, et uues vallas on bürokraatia suurenenud. Praeguse vallavanema Madis Kallase sõnul tehti varem valdades otsuseid liiga kergekäeliselt. Selle tõestuseks on pea iga kuu teda külastavad politseinikud, kes tegelevadki väikeste valdade möödalaskudega.