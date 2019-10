JUHTKIRI: Põhjendatud mure

Võib ju mõelda, et kui juba nii kaua aega oodatud, asi siis veel paar aastat kannatada. Mis sellest, et koolimajas on õppimis- ja töötingimused kehvad – seni on ju kuidagi hakkama saadud.

Häid tulemusigi saavutatud – nii õppetöös kui ka konkurssidel ja olümpiaadidel. Praegune vallavalitsus ja volikogu võivad ju lubada, et remont tuleb, aga kui kindel on, et see lubadus tõesti täidetud saab?

Sest enne 2022. aasta suve, mil remont algama peaks, on 2021. aasta sügisel kohalike omavalitsuste valimised. Kes garanteerib, et uus vallavõim Vanalinna kooli remonti ja kooli ennastki üldse vajalikuks peab?

Saaremaa vallavanem Madis Kallas pidi kohtumisel Vanalinna kooli õpetajate ja lapsevanematega tõdema, et tema seda garantiid anda ei saa.

Kui uus valitsus ja volikogu leiavad, et kolme põhikooli asemel on kasulikum pidada kaht suurt, kui suur kaal on siis koolipere ja lapsevanemate arvamusel?