STÜ Salme uut kauplust vanasse paika ei ehitata

"Vald oli ääretult jäik oma toimetamistes. Samas võivad nad öelda, et nad on käitunud õiguspäraselt," selgitas Koov. Tema sõnul süvenes tal läbirääkimiste käigus arvamus, et selle koha peale ei ole mõtet poodi ehitada. See ei tähenda, et mõne aasta pärast ei võiks Salmel uus Konsum kerkida. "Plaani õnnestumiseks on ääretult tähtis vallapoolne tahe menetlused kiiresti, aga seaduslikult ära teha," rõhutas ta. Uut poodi näeb ühistu juht kohal, kus see on paremini nähtav ja ka inimestele sobivam.