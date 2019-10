FC Kuressaare kaotas Levadiale lisaminutite penaltist

“Minu süü, et lõpus asjad nii läksid,” tunnistas peatreener Dmitrijs Kalašnikovs. “Levadial oli väljakul kaheksa meest ja see on treeneri probleem, kui asjad nii lähevad. Me ei oleks pidanud lõpus enam madalal mängima ja tulnuks üritada palli kõrgemale viia. Aga kas oli aega vähe või ei jõudnud muudatust teha.”

Tallinna FCI Levadia läks kohtumist A. LeCoq Arenal 36. minutil Igor Dudarevi löögist 1 : 0 juhtima, kuid 77. minutil lendas pall pärast Rauno Tutki lööki Dudarevist Levadia võrku. “Me olime selleks kohtumiseks nii füüsiliselt kui ka taktikaliselt hästi valmis,” märkis Dmitrijs Kalašnikovs. “Ütlesin meestele, et mida kauem püsib viigiseis või oleme minimaalselt taga, siis on meil võimalusi ees midagi ära teha ja nii praktiliselt ka oli.”

Seejärel said võõrustajate poolel punased kaardid 86. minutil João Morelli ja 88. minutil Bogdan Vaštšuk ning Kure oli ülivajalikus viigipunktis kinni. Paraku teenis Elari Valmas 90.+3 minutil karistusalas vastase mahatõmbamise eest kollase kaardi ja penalti realiseeris Markus Jürgenson.

“Mängisime selle momendini hästi, aga see penalti võttis kõik selle töö maha ja seepärast on valus,” rääkis Kalašnikovs, lisades, et Levadia oleks pidanud võitma enne punaseid kaarte, pärast neid nad enam võitu ei väärinud.