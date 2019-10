Automüük kuivab tasapisi kokku

Maanteeameti peaspetsialisti Aime Parve andmeil on saarlased 2019. aasta jooksul seni ostnud ja registrisse kandnud 556 sõiduautot. 2018. aastal oli septembri lõpuks registreeritud 575 autot. 2017. aastal soetati Saare maakonnas aga üheksa kuuga 630 sõiduautot ning 2016. aastal samal ajal oli uusi autosid registris 621. Seega on automüüginumbrid kahanenud juba paar viimast aastat.

Viimane kvartal tuleb automüügikonsultandi hinnangul ilmselt rahulikum kui ülejäänud aasta. "Aga samas on olnud viimastel aastatel ka seda, et viimane kvartal üllatab väga positiivselt," tunnistas ta.

Ka maanteeameti andmed näitavad, et mõnedki KIA-d ja Peugeot’d on leidnud kolmandas kvartalis endale Saaremaal omaniku. Registrisse on esmaselt kantud neli KIA-t, neist kolm, kaks Sportage’i ja üks Proceedi mudel väljalaskeaastaga 2019. Peugeot’ erinevaid mudeleid on juulis, augustis ja septembris ostetud kuus, neist viis – kaks mudelit 2008, kaks Rifterit ja üks 5008 – väljalaskeaastaga 2019. Opeleid on registreeritud kaks, üks Corsa (väljalaskeaastaga 2010) ja üks Astra (2001).