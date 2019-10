Nasva mehed teevad tõstuksi

CSV Nordic OÜ alustas tegutsemist peaaegu kolm aastat tagasi, kui seda hakkasid juhtima juhatuse liikmed Andre Pildre ja Ott Laid. Andre Pildrel siis ettevõtluskogemus veel puudus ja Ott Laid alles alustas ettevõtlusega.

"Mõte hakata ise lõikama paneeli ja uksi komponentidest kokku panema tekkis juba kuus-seitse aastat tagasi, kui olin tööl firmas Hörmann Eesti," rääkis Laid. "Neil oli nii, et Saksamaalt tuli kaup, kõik oli juba valmis ja uks läks ette. Pakkusin oma toonasele paarimehele ideed ise uksi tegema hakata, aga tema ei olnud paraku huvitatud."

Pärast Saaremaale kolimist pakkus Ott Laid koostöövõimalust sõbramees Andre Pildrele. "Käisin välja, et võtame ühendust vastavate firmadega Hollandist ja Šveitsist ning vaatame, kas saab hakata nendega koostööd tegema," lausus Laid.

Oma kaubamärk kui väljakutse

"Meil ei olnud nendega varem mingit kontakti, aga hollandlased on spetsialiseerunud selliste väikeste tootjate peale, kes ise kõike nullist ei tee. Nende poolt tuli kohe nõusolek, saime materjalide variandid ja hinnakirjad ning tulid ka esimesed tellimused. Sealt see asi on edasi arenenud."

Laid ei osanud öelda, miks otsustati just tõstuksi tegema hakata, kuid märkis, et kui oled selle teemaga nii palju seotud, siis on loogiline, et lähed samaga edasi ja tahad midagi arendada.

"Võib-olla on väljakutse oma kaubamärk ja näha selle arengut ning kui oled juba spetsialisti taseme saavutanud, siis on selle pealt hea edasi minna," arvas Ott Laid, kes Nasval ka kalapüügiga tegeleb.

Ustetöökoda ongi sisse seatud Nasval. Kundesid on praegu otsitud erinevatel viisidel. "Oleme reklaami teinud Saarte Hääles, oleme nähtavad Google'is, meil on oma koduleht ja palju tellimusi on tulnud ka suust suhu informatsiooniga," selgitas Andre Pildre, lisades, et tööpakkumisi hakkas väga kiiresti tulema.

"Firmasid otsime ka ja peamiselt helistame ise kõik läbi. Lisaks uste paigaldamisele pakume Saaremaa firmadele ka hooldust, sest siis on neil selleks vajaduse korral olemas kohalik firma, kes vajaliku töö ära teeb."

Pildre sõnul on senine tagasiside olnud positiivne, sest nende ettevõte on kohapeal olemas ja alati kättesaadav. "Seepärast on meid eelistatud, kuigi hind ei ole võib-olla alati kõige soodsam," tõdes ta. "On lähtutud ka põhimõttest, et las raha jääb parem Saaremaale. Kohalikud toetavad pigem väikeettevõtlust ja oma inimesi, kui kedagi kaugemalt."

Tõstuksi tehakse nii eraisikutele kui ka firmadele. Nii on Nasva meeste tehtud uksed ees garaažidel, autoülevaatuspunktil, lehmalaudal, kalatööstusel, päästeametil ja Vilsandi päästekomandol.

Samas toimetatakse vajadusel üle Eesti ja koostööpartnerid on olemas ka mandril. Kui neil ei ole aega, siis sõidavad Andre Pildre ja Ott Laid ise kohale. Praegu tegutsetakse veel kahekesi ja vajadusel on abiks ka koostööpartnerid, kellele alltöövõtu korras uksi paigaldatakse.

Laienemisruumi jagub

"Alati võiks tööd rohkem olla," märkis Ott Laid. "Vajadusel saab töötajaid ka kiirelt välja õpetada, kui peaks tööjõudu vaja minema. Samas on nendes ruumides, kus me praegu oleme, veel veidi laienemise ruumi, kuigi vahepeal jookseb laoseis päris kokku."