Alkoholi müük 24/7 ei saa olla ettevõtja ootus ega tarbija õigus

Eesti põhiseadus ütleb, et kohaliku omavalitsuse aluseks on idee kogukonnast, kelle ülesandeks on lahendada selle kogukonna probleeme ja korraldada kohalike huvides (vajadusel ka vastuolus keskvõimuga) kogukonna elu.

Kohaliku omavalitsuse eesmärk ja põhisisu on kohaliku elu küsimuste iseseisev otsustamine kohaliku kogukonna poolt ja selle määrab põhiseaduse paragrahvi 154 lõige 1. Saaremaa volikogu plaanib arutada võimalikku piirangu, mille sisu on alkoholimüügi keeld lõbustusasutustes teatud öisel ajal. Selle aluseks on korrakaitseseadus ja alkoholiseadus ning tegemist ei ole põhiseadusvastase aruteluga.

Kohaliku omavalitsuse üheks garantiiks on enesekorralduse garantii, mille sisuks on otsustus- ja valikudiskretsioon kohaliku elu küsimuste lahendamisel ehk võimaliku alkoholipiirangu kehtestamine Saaremaa valla territooriumil seaduste alusel on põhiseaduspärane.

Millist ühiskondlikku hüve peaks võimalik piirang juhul, kui see kehtestatakse, kaitsma? Kuressaare on tervise- ja spordipealinn, Saaremaa Eesti turismipärl. Soovime, et meie elanike ja külaliste tervis oleks korras, nad ei oleks alkoholist tingitud sotsiaalsete ja tervisekahjude mõjusfääris. Rääkimata turvalisusest.