JK Purjeabi saab nüüd toas töötada

Kaheksa aastat tagasi alustas JK Purjeabi vastsoetatud õmblusmasinaga Kuressaare kesklinnas Naerusuu lasteaia juures ühes pisikeses ruumis. Vahepeal on tasapisi arenetud ja purjede õmblemisele on lisandunud kõikvõimalikud muud suured õmblustööd ning merega seotud firmana pakutakse nüüd ka veesõidukite täishooldust ja talvehoidu.

Põlluvälja 10 asuva tootmishoone ühes tiivas end sisse seadnud JK Purjeabi peamine sissetoov töö on Johannes Kaju sõnul suured purjed avamerejahtidele. Lisaks paadi- ja koormakatted. Kaju sõnul tuli kesklinnas asuvates ruumides suuremaid asju teha ja katsetada õues ning seega sõltuti kõvasti ilmast.

Merenduses tehakse suurem osa tööst aastaaegadel, mil ei purjetata, ning tavaliselt on see ka õues töötamiseks kehv aeg. Kaju ütleb, et on pidanud mitu klienti kevadeni ootele panema ning selleks ajaks on nad juba ümber mõelnud.

"Nüüd saan tuppa tulla," sõnab Johannes Kaju kõrges ja mis väga tähtis, suure uksega ruumis seistes.

Kolimise mõte mõlkus Kajul peas juba ammu. Otsiti siit ja otsiti sealt, vahepeal plaaniti juba ise ehitada. Otsustati siiski sobiva üüripinna kasuks.

Suurt rolli mängis Kaju sõnul see, et kõrvalasuvates ruumides saab pakkuda ka paatide hoolduse ja hoiustamise teenust, millega tegeleb peamiselt Johannese surfarist poeg John. Kliendibaas on juba tekkimas ning Johannes Kaju kinnitusel tuuakse Kuressaarde paate hooldusse ja hoidu Tallinnastki. Ruumid on nii suured, et hoiustada saab ka näiteks jahte. Kaju usub oma sõnul, et väikestes ettevõtetes tehakse asja hoolikamalt ja pühendunumalt. Hindki on soodsam kui pealinnas.

Johannes Kaju räägib, et on oma kaheksa-aastase tegutsemisaja jooksul vaikselt liikunud ühes suunas. Ta tunnistab, et sellise seisuni nagu täna, oleks pidanud ta jõudma kolme-nelja aastaga. Läks kauem.

Nüüd on edasiminekuks vaja ka uusi seadmeid. Purjeabi omaniku sõnul tuleks vaakumlaua ja lõikuri jaoks panustada 50 000 euro kanti. Selleks on ta asunud juba raha taotlema. Suuremasse ruumi kolimine annab vahest ka taotlusele kaalu juurde. Johannes Kaju ütleb, et kui praegu ta lõikab purjeid välja sisuliselt kääridega, siis uued masinad annaksid ajaliselt umbes kolmandiku võitu.

Ühe suure uuenduse paneb Kaju varsti käiku. Selleks on arvutitarkvara, mis simuleerib tuuletunnelit. See on vahend tõestamaks, et purjemeistri mõeldud puri ka tegelikult tööle hakkab. Johannes Kaju seletab, et purjemudel pannakse tarkvarasse, kus simuleeritakse tuult ja vaadatakse, kuidas puri käitub. Purjemeistri sõnul on tal kliente ka välismaal, mistõttu on selline võimalus väga vajalik.