Vallavalitsus: opositsioon saab otsuste tegemisel igati kaasa rääkida

Erikomisjon pöördus oktoobri alguses omavalitsuste poole, uurimaks, kuidas toimub kohaliku elu küsimuste iseseisev ja lõplik otsustamine ja korraldamine ning kuidas on tagatud igaühe, sh opositsiooni esindajate seaduslike õiguste ja vabaduste tagamine valdades ja linnades.

Volikogu esimees Aro märkis oma selgituses, et opositsioon on esindatud kõikides komisjonides, samuti on paljude osavallakogude eesotsas opositsiooni esindajad.

Ta lisas, et valla eraõiguslike juriidiliste isikute nõukogude liikmed on enamikus pärast 2017. aasta kohalikke valimisi vahetatud, põhiliselt koalitsiooni esindajate vastu. Olulisemate ja suuremate eraõiguslike juriidiliste isikute (nt Kuressaare Haigla Sihtasutus, AS Kuressaare Soojus, AS Kuressaare Veevärk) nõukogudesse on kaasatud ka opositsiooni esindajad.

Volikogu esimees selgitas, et Saaremaa valla hallatavate asutuste juhtide ja eraõiguslike juriidiliste isikute juhatuse liikmete ametikohtade täitmine on käinud läbi avaliku konkursi. Seni on valikut tegevates komisjonides olnud koalitsiooni häälte ülekaal.