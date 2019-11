JUHTKIRI: Topsisõprade meelispaik

Põhjus, miks bussijaama pigem vältida, on lihtne. On see ju kujunenud nii staažikate kui ka noorte topsisõprade kogunemispaigaks. Kus sõnu ei valita – ei üksteisega suheldes ega juhuslikult kohal viibivate võhivõõraste aadressil märkusi tehes. Kus siis, kui täieline pidu käima läinud, kõlab röök ja mürtsub tümps. Sellise seltskonna lähedusse sattunud kooli- ja lasteaialaste leksika täieneb väljenditega, millest nende vanemad pole osanud undki näha.