Ajutervise loengut kuulas rekordarv huvilisi

Ajutervisest ja -toidust rääkisid toitumis- ja elustiilinõustajad Annely Särglep ja Kädi-Liis Sepp . Teema populaarsusest andis tunnistust, et saal oli rahvast pungil ning huvilistele tuli organiseerida koguni lisatoole. Huvipakkuv loeng kandis pealkirja "Kuidas säilitada head ajutervist – soovitused toitumiseks ja liikumiseks" ning keskendus suures osas sellele, kuidas võidelda dementsusega ning selle põhjustega toidu ja liikumise abiga. Tutvustati ka ajutervise seisukohalt edukaks osutunud MIND-toitumist.

Toitumisnõustajad rõhutasid, et MIND-toitumine on lihtne – seal on välja toodud kümme toitainete gruppi, mida peaks igapäevaselt tarbima, näiteks rohelised lehtköögiviljad, pähklid ja seemned, marjad, oad, läätsed, täisteravili, samuti kala.