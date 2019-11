JUHTKIRI: Kuidas leida (juht-)tee?

Tõsi on see, et juhtteed on uus nähtus paljude nägemispuuetega inimestegi jaoks. Rääkimata sellest, et nägijad taipaksid, milleks need triipudega "rennid" ja mummulised plaadid mõeldud on. Seetõttu pole ime, et juhtteest, mis mõeldud selle kasutajale teed näitama, on saanud hoopis takistusrada.