JUHTKIRI: Mõni kuu armuaega

Ettevõtjail on omast kohast õigust piirangule vastu seista – mõne tunniga ju sama raha ei teeni, mis kogu öö jooksul jooke kallates. Paraku asutab enamik pidutsejaid end baaridesse-klubidesse ju alles pärast keskööd. Paljudel selleks ajaks juba korralik samm sees.

Alkoeelnõu koostajate üks eesmärke on see, et inimesed tuleksid pidutsema ja läheksid koju varem. Nii nende endi kui ka kaaskodanike turvalisuse huvides.