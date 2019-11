Veevärk suudab vett anda, kuid solgiga jääb jänni

"Valmisolek on, aga mitte muljetavaldav," iseloomustas Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm veefirma võimekust toime tulla pikema elektrikatkestusega.

Veevärgil on praegu varuks üks mobiilne generaator, millega saab maapiirkonnas töös hoida ühe vähema pumpla. Kogu Saaremaad tabava pikaajalise elektrikatkestuse katteks oleks aga Sõrme sõnul teoreetiliselt vaja sadakond erineva võimsusega generaatorit koos juurdekuuluvate rajatiste, automaatika ja ühendustega. Sellise investeeringu kogumaksumus on üle poole miljoni euro, millele lisanduvad veel päris arvestatavad hoolduskulud.

"Sellise tasandini me ilmselt nähtavas tulevikus ei jõua. Küll on aga hetkel kõne all kahe-kolme lisageneraatori soetamine puhuks, kui toetust vajab üks asum maapiirkonnas," rääkis Sõrm.