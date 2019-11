Kuressaare Teatris: Jälle need naksitrallid!

Ta ei välistanud, et lavastus annab naksitrallide kohta teada ka midagi sellist, mida raamatutes ei ole. "On teatud mikrodetaile, mille ehk terasem vaataja ka läbi hammustab ja kui ta on raamatuga väga täpselt kursis, siis ilmselt hakkab mõtlema, et kas see oli seal või ei olnud," muigas ta.

“On teatud mikrodetaile, mille ehk terasem vaataja ka läbi hammustab.” - Rauno Kaibiainen, lavastaja

Kaibiainen lisas, et Eno Raua teose eelnev tundmine ei ole etendusele tulles ilmtingimata vajalik. "Ma loodan väga, et meie dramaturgia ja lavastus seisavad ikka ise piisavalt hästi koos," naeris ta. "Aga raamatut tasub loomulikult samuti lugeda."

Muhvi osatäitja Jürgen Gansen tunnistas, et on alati elanud teadmises, et kui kunagi naksitrallide tegemiseks läheb, siis temal tuleb kindlasti mängida just Muhvi. "Mingis suvelaagris tehti kunagi teletupse ja siis oli ka kohe selge, et mina pean olema Po. Pikkus paneb asja paika."

Oma tegelaskuju kohta ütles Gansen, et Muhv on terve elu olnud üksik, üritanud sõpru leida, kuid erinevatel põhjustel pole see tal õnnestunud. Samas on Muhvil erinevalt teistest tegelastest vähemasti raamatus ette näidata ka perekonnapilt muhvides lähedastest.

"Eks meie eesmärk on teha trilli ja tralli, aga samas panna vaataja mõtlema ka sügavamate teemade peale," lausus ta.

Kokku on sel talvel plaanis "Naksitralle" mängida kakskümmend korda. Kuressaares antakse kolmteist etendust, millest esimene toimub Kuressaare Teatri 20. sünnipäeva peoõhtul. Teatri loomejuht Aarne Mägi selgitas, et korraga kaht lavastust teater paraku välja tuua ei suuda ja kuna kalendriaasta lõpetamine on tavapäraselt kaasnenud lastelavastuse esietendustega, siis nii tehakse ka sel aastal.

"Mis teatri juubelisse puutub, siis esietendus on selle õhtu üks osa. Planeeritud teatriõhtu on kahes vaatuses, millest esimene juba mainitud "Naksitrallid". Teises, improvisatsioonilises vaatuses osalevad kutsutud külalisnäitlejad ja näidatakse Margus Mulla ja Kuressaare Teatri koostöös valminud ülevaatefilmi "Paarkümmend kordumatut aastat". Kokku kestab kogu üritus koos vaheajaga umbes kaks ja pool kuni kolm tundi," rääkis ta.