JUHTKIRI: Jälle need Naksitrallid, alati aktuaalsed

Teatrilavale jõuab lastelavastusi harvem kui täiskasvanutele mõeldud tükke. Pisikese lapse teatrisse saamine ei ole just eriline kunst. Temast suure teatrihuvilise kasvatamine aga küll. Seega on väga oluline kostitada väiksemaid vaatajaid teatritükiga, mis neid kõnetaks. Kus oleks teistest eristuvad tegelased, parasjagu seiklusi ja hetki, mis panevad elu üle juurdlema.

Just nagu eesti lastekirjanduse raudvarasse kuuluvas raamatus "Naksitrallid", millega on üles kasvanud juba mitu põlvkonda eestlasi. Ning mis pakuvad äratundmisrõõmu ja mõtisklemisainest ka tänapäeva lastele. Rääkimata nendest, kes ammu suured. Kuidas Kuressaare Teatri noor tiim "Naksitrallide" lavale toomisega hakkama saab, on huvilisel võimalus veenduda juba õige pea.