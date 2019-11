MUHU UUDISSED: Muhulased oo kanged

Ja nüid mineva nädali tulli välja, et voasta tervisoiu tüötajaks olli valitud meite Muhu ambulantsi Helmi ja sotsiaaltüö tegijaks Valga Triin. Tarblised inimesed oo nie kaks kua mõlemad, igatahes! Põle nie tähtsad nimetused nendele undrehti kumbkid tuln. Neh, sellepärast maa nüid paljast uota ja mõtlegid, et tia mõuksi nimetusi viel enne andasse, kut voasta läbi suab...

Aga neh, ega neid auindasid ep pia just paljast inimestele jägama. Oo muudkid tarblist ja põnevat juu. Liiva linnas said ju nie kortrid ilja aa iest valmis. Juba masu kolitse pissitassa sisse sõnna. Neh, nie, mis vald sõnna vanase vanadekojo ehitas. Esteks tehti keskmine osa valmis ja nüid said nie küljepialsed kua uie korra omale üle. Uijee! Uhked oo!