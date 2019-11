VIDEO ja GALERII: Kuninglik kuld tõmbas ligi sadakond uudistajat

Selgus, et ühtpidi on leidude näol tegu rõõmsa sündmusega, mis avab ühe valge laigu Eesti ajaloos, teistpidi heidavad aga selle ümber kerkinud kired valgust probleemidele, mis pesitsevad meie ajaloouurimise argipäevas. Kuigi arheoloogia hea tava näeb ette, et leiukoha avastaja saab seda hiljem edasi uurida, siis Marika Mägi seda praeguse seisuga teha ei saa, kuna puudub rahastus.