JUHTKIRI: Justkui Muhu laulupidu

Kui juba nii suur hulk rahvast kokku tuli, et vaba parkimiskohtagi oli raske leida – järelikult läheb kodusaare ja "Liiva linna" areng Muhu inimestele korda.

Polnud sel keskusel ju ennegi viga midagi, leiavad need, kel sinna asja olnud. Nüüd aga on vaatepilt palju uhkem. Said ju muhulased lipuväljaku, toreda puhkeala ja turuhoone – õigemini sellise ehitise, mida saab kasutada mitmeks otstarbeks. Näiteks rahvarohkete pidude pidamiseks.