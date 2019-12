MIS ON ÕUNASIIDRIÄÄDIKAS ja kuidas seda kasutada?

"Hea maitsega äädikat ei saa, kui sellega tööd ei tehta. Ei tasu loota, et nurka seisma jäänud äädikas hea maitse iseenesest saavutab," selgitab Wöseli äädikameister Katrin Sagur.

Äädikas on väga tundlik, seetõttu valmib hea äädikas vaid puhtas keskkonnas, kus maitse ja aroom ei segune muude lisanditega. Naturaalsete äädikate puhul hinnatakse enam just pastöriseerimata ja filtreerimata äädikaid, mis on nn elusad. See tähendab seda, et kuumutamisega ei ole tapetud äädika "ema".

Wöseli äädikad on just sellised äädikad, mille headest omadustest peetakse lugu ka rahvameditsiinis. Naturaalselt kääritatud Wöseli õunasiidriäädikate happeprotsent jääb 3–4% vahele. Lisaks klassikalisele äädikale on Wöseli tootevalikus ka aroonia-õunasiidriäädikas ja õunasiidri-äädikas, mis on kääritatud meega.

Tervise turgutamiseks kasutatakse naturaalseid äädikaid tihti mõni supilusikatäis klaasi vee sisse segatuna. Wöseli äädikate tarvitamine veega lahjendatud joogina on meeldiv, kuna maitses on tunda õuna ning hapukas mekk on küllaltki leebe.

Väga inspireeriv on saada kliendilt tagasisidet, mille kohaselt on ta tänu Wöseli äädikate tarvitamisele kaotanud kaalust 16 kg ja sõbrannad ei jõua ära imestada, räägib Taavi Sepp. Väidetavalt aitab äädikas toitu paremini seedida, mis omakorda mõjub positiivselt kaalule ja keha pH-tasemele.

Õunasiidriäädikas FOTO: Maanus Masing

Õunasiidriäädikas on asendamatu ka köögis, näiteks kastmete valmistamisel ja marineerimisel. Sobib hästi süldi peale, majoneesi, sinepi ja isegi kookide maitsestamiseks. Marineerimiseks ja hoidiste valmistamiseks sobivad hästi just meega kääritatud õunasiidriäädikas ja aroonia-õunasiidri-äädikas.

Klassikaline vinegrett Maitsev ja lihtne kaste värskele salatile. Tükelda küüslauk, lisa kõik ülejäänud komponendid. Magusa ja hapu tasakaalu saab reguleerida kas mee või äädika lisamisega. Tugeva küüslaugumaitse saab, kui kogu vinegrett saumikseriga purustada. 80 ml oliiviõli

5–6 sl Wöseli õunasiidriäädikat

2 küüslauguküünt

1–2 sl mett

soola ja pipart

Õunasiidriäädikat kasutatakse laialdaselt ka ilumaailmas, üks levinumaid kasutusviise on juuste loputamine äädikaveega. Äädikas loputab juustest välja šampooni- ja palsamijäägid ning äädikaveega soovitatakse puhastada ka rasust nahka.

Shrub. FOTO: Sandra Urvak

Mis on shrub?

Mõni nädal tagasi tuli Wösel välja uudistootega – ingveri-mee-sidruni shrub (loe: šraab), mille sarnast Eesti turult ei leia. Samas peaks sõna shrub tuttav olema kokteiligurmaanidele. Tegu on ideaalse kuumutamata joogipõhjaga, mis Wöseli puhul on valmistatud värskest külmpressitud sidruni- ja ingverimahlast, rosmariinist, Saaremaa meest ja Wöseli õunasiidriäädikast. Shrubi kasutatakse nii alkoholivabade kui ka pisut kangema kraadiga jookide valmistamiseks.

Sõna shrub ei ole lihtsalt suvalised viis tähte reas, nimi tuleb araabiakeelsest sõnast sharab (juua, joogiks). Shrub on pika ajalooga jook, mille juured ulatuvad Lähis-Itta, kus see sai alguse vajadusest säilitada värskeid vilju ning lahenduseks oli nende segamine äädika ja magustajaga. Shrub oli väga populaarne Ameerikas koloniaal-ajastul ning on nüüd taas oma võidukäiku alustamas. Wöseli shrub sobib hästi ka aasiapäraste roogade maitsestamiseks.