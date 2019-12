JUHTKIRI: Keegi on ikka võrdsem

Rula. Foto on illustreeriv.

Mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale. Nii tavatsesid vanad roomlased selgitada, et keegi on ikka teistest võrdsem. Saaremaa vald seadustas justkui möödaminnes rannaalale enda poolt seadusevastaselt rajatud rulapargi.