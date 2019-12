FOTOD: Kirikus näidati haruldasi kavandeid ja mürsku

Tänavu tornikiivri taastamistöid teinud Rändmeister OÜ juht Juhan Kilumets ütles, et toonase konkursi komisjoni hinnangul oli vana kiiver vägagi kena, mis sest et kohapeal (st Kuressaares) teisiti arvati. Komisjon märkinud toona ka, et Kuressaare siluett vajab teravaid tippe.