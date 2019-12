MUHU UUDISSED: Aitame Massakad Makedooniasse!

Liiva kooli kahessas jagu oo üks ühna isevärki seltskond. Karikond massakaid ja kaks kena nuort põket ja puhas mängvad pilli! Ja nõukse kange pillimieste lassi juhatajaks oo sattun olema lauluõpetaja Leena. Tiagid kuskohtas sial taevas nie märgid nõnna paika pantud oo, et nie lapsed ja sie õpetaja just nii kenaste kokku juhtusid. Ja nendel oo nüid juba masu mitu vuastad oma kapell. Sellest sügisest nendel oo isegid oma nimi olemas – Massakad.

Neh, sest nie naad just änamaste oogid. Suri kenasid rahvapilli lugusid mängvad. Ja mängvad koguniste nii vägevasti, et Tokkroes kipub juba teeste pillilugude järgi tantsimagid. Ja tuleva vuasta augusti kuus nad tahtvad Tokkroesiga seltsis nüid Makedooniasse põruta. Europeade vestivaali piale. Ja nüid oo lapsed nõuks võtn, et ega ep sua nii pitka ja kallist reisi paljast vanamate rahakoti pial ää köia mitte. Naad tahtvad ise kua natusse raha korjata selle reisi jäuks. Ja oleksid masu valmis iga päe Liiva uie lipuväljaku pial pillilugu laskma, aga kuolis oo ju taris kua köia. Ja siis, ea nõu kallis, tieb kuolimajas kontserdi tükkis! Tuluõhta! Et korjab omale natusse reisuraha. Aga neh, teesed kuolilapsed juu tahvad kua laalda ja tantsida ja naad põle pooleskid kaded mitte. Kui vanamad inimesed suavad rahasid anneta ja lapsed reisu piale suata, siis lastel oo ju võemalus oma laulmise ja tantsimisega seda reisu toeta.