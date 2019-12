JUHTKIRI: Sundkonteinerid

Küllap sel uudissõnal juba kasutajaid jaguks – tegutseb ju Saaremaa vallas pool tuhat korteriühistut. Seega hakkaks vanapaberi- ja biojäätmete jaoks mõeldud mahutite jaoks välja mõeldud uus sõna kuuluma tuhandete inimeste leksikasse. Ja kasutust leiaks see termin ilmselt üsna sageli. On ju prügiteema see, millest inimesed ei saa üle ega ümber. Ning mis mõnelgi meist kopsu üle maksa ajab.

Selge see, et vanapaberit olmejäätmete hulka visata ehk ei maksaks. Ent näiteks vanu ajalehti kasutaksid paljud meist pigem tulehakatiseks, kui et need vanapaberikonteinerisse viiks.