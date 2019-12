JUHTKIRI: Tänamise tänamatu raskus

Kesk-Saaremaalt haruldase kuldvõru leidnud detektoristi juhtumiga on paraku läinud vastupidi – kui seadusepügalates näpuga järge ajada, siis ei ole koos spetsialistiga väärtusliku muistise maapinnast välja piiksutanud detektorimehele tõesti võimalik leiuautasu määrata. Kuid... liiga paljude jaoks ei tundunud see õige. Ja avalik õiglustunne kaldus pigem leidja, mitte riigi poole. I-le pani täpi tõdemus, et raha pole ka leiupaiga edasiseks uurimiseks.

Saarte Hääl pidas oluliseks julgustada teemasse sekkuma nii asjast huvitatud kodanikuühendust Sokratese klubi kui ka Saaremaa vallavalitsust, mis on tänaseks päädinud otsustega kullaleiuga seotud uurimistöid rahaliselt toetada. Jaanis Prii ja Andres Sepp pidasid vajalikuks esitada erafondile Vöimalus taotlus kullaleidja premeerimiseks ja tänaseks on ka see otsus tehtud. Tegijaid on tänatud rohkem kui käepigistusega ning uurimistöödeks on rahaline kate olemas. Riik – need oleme meie. Või kuidas see oligi?