Tellijale

"Taar on seedimisele hea ja seetõttu algavad meie pere hommikud nüüd just sellega,“ kinnitab Mare. Muistsed eestlased tegid taari heinaajal, et janu kustutada. Jahutatud taar on töö kõrvale mõnus ja toitev rüübe, kuid tänapäeval teenimatult varju jäänud.