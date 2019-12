JUHTKIRI: Parem karta kui…

Tõsiasi on see, et vähki haigestub aina rohkem inimesi. Küllap mängib siin olulist rolli ka see, et inimeste keskmine eluiga on aina pikem. Enamik vähijuhtudest diagnoositakse ju inimestel, kel eluaastaid vähemalt 65. Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmeil oli selles eas inimeste osakaal vähki haigestunute seas üle 60 protsendi.