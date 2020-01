Kuressaare kannab ikka päikesepealinna tiitlit

Saare maakonna mõõtmiskohtades oli kõige soojem Vilsandil, kus õhutemperatuur oli keskmiselt 8,8 kraadi. See on normist 1,7 kraadi kõrgem ja ka Eesti möödunud aasta rekord. Külli Loodla märkis, et peaaegu 150 aasta pikkuses vaatlusreas, milles esineb küll mõningaid andmelünki, on see üks soojemaid aastaid. Sama soe oli ka 2015. aasta, seega on tegemist tabeli liidrikoha jagamisega.