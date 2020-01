MUHU UUDISSED: Ikka paramad uut vuastat!

Mesmuodi nie muhulased ikka nii kangest tublid oo ja igaspuol ikka esirindas? Ma arva, et sii aitab kõege paramini ikkagid sie, et Muhu oo just parasa suurusega. Sii kõik tiadvad-tundvad ühteteist ja kimpu ep jäeta kua kedagid. Neh, kui mineva talve üks mies väena pial kadunuks jähi... Ja kui sügise sie kole tulepaha olli... Ikka aidatse. Ja isegid luomdel oo nüid Muhu suare pial oma piastja – Riina, Piiri alt. Neh, ja kevade, kui nie vägevad talgud ollid, siis Muhus sai ühele majale talgute kordas uus katus piale.