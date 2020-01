Tellijale

5-aastase Maria ema Kristiina (mõlema nimed muudetud) tunnistab, et laps on oma tundliku peanaha tõttu püsti hädas. "Pesen tüdrukul pead kaks korda nädalas, aga juba järgmisel päeval pärast pesemist ta kratsib oma pead ja kurdab, et hirmsasti sügeleb," räägib ema. Kristiina sõnul kraabib laps oma peanaha vahel lausa kärna.