JUHTKIRI: Tülikas hein

Nüüd senisel moel aga enam talitada ei tohi. Rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveo koodeksi järgi on hein kergesti süttiv kaup ning võib niiskena koguni ise süttida. Seetõttu tuleks heina transportida kinnises konteineris. Tõsi, Eestis nii ranget nõuet siiski vajalikuks ei peeta – heinakoorma saaks üle Suure väina tuua ka koormakatte all. Samas tähendab uus korraldus seda, et koormasse mahub vähem heinapalle ning seega tuleb vajaliku koguse saarele toimetamiseks teha rohkem reise. Mis muudab heinaveo oluliselt kallimaks.