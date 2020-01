JUHTKIRI: Noorte paharettide aasta

Tunamullusega võrreldes kasvasid eriti jõudsasti need arvud, mis käivad noorte kuritegevuse kohta. Aastaga tosin vägivallakuritegu rohkem – suur hüpe, kas pole? Alkoholiseaduse rikkumisi tunamullusest pea kolm korda rohkem – ka see on märkimisväärne tõus.

Kui pelgalt statistikat vaadata, võib järeldada: noored on hukas. Samas – kindlasti on noorte sigadusi tähistavad numbrid paisunud ka seetõttu, et hulk paharette on politseile vahele jäänud. Või on korrakaitsjatele kaakide vägitegudest teada andnud nördinud kaaskodanikud.